В Госдуме рекомендовали российским разработчикам переносить проекты из GitHub

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обвинил сервис для совместной IT-разработки GitHub в намеренной дискриминации пользователей из России. Он призвал переносить свои проекты на отечественные Git-репозитории.

Антон Горелкин уточнил, что проблема с доступом к платформе коснулась только россиян. «Поскольку РКН сообщает, что не ограничивает работу GitHub, остается лишь один вариант: сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.

Депутат отметил, что вскоре GitHub, принадлежащий Microsoft, может оказаться недоступен в России. Он призвал «уходить от зависимости» от зарубежных платформ, некоторые из которых сейчас стали «центральной точкой многих систем».

«Уже через несколько лет фрагментизация интернет-пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее»,— убежден Антон Горелкин. По его словам, скоро вместо глобальных сервисов в разных странах будут появляться свои решения.

5 мая у некоторых пользователей из России не было доступа к GitHub. Доля неудачных соединений составила 16%. В Роскомнадзоре заявили, что работу платформы в России не ограничивают.