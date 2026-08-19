Более 70 ОКН планируют восстановить в Нижегородской области за пять лет

В удовлетворительное состояние к 2030 году включительно планируют привести 74 объекта культурного наследия (ОКН) в Нижегородской области. Об этом рассказал руководитель регионального управления госохраны ОКН Григорий Меламед на заседании комитета заксобрания по градразвитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Такой план региону поставлен в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о вовлечении в хозяйственный оборот ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

В частности, план для Нижегородской области на 2026 год составляет девять объектов, по семи из них работы уже в стадии завершения. В 2027-2030 годах требуется отреставрировать 11, 13, 8 и 33 объекта соответственно. На 24 ОКН, стоящих в плане на 2027-2028 годы, собственники уже получили задание на сохранение и ведут проектные работы.

Для продажи ОКН информацию о них размещают на платформе наследие.дом.рф и региональном портале купитьокн.рф. При этом выяснилось, что у некоторых объектов не сформированы земельные участки. По ОКН, принадлежащим региону, эту работу поручили министерству имущества.

План по продаже ОКН на 2026 для области составил 22 объекта, он уже выполнен.

Григорий Меламед отметил, что в 2024 году в Нижегородской области ввели региональный стандарт по сохранению ОКН. На федеральном уровне идет работа по снижению административных барьеров: уже приняты законы по оптимизации процедур согласования и выдачи разрешения на проведение работ. Помимо этого, упрощен порядок исключения региональных и муниципальных ОКН из реестра в случае утраты предмета охраны. Если раньше решение принимал председатель правительства РФ, то с 2027 года это право получат главы регионов.

Бизнес-омбудсмен области Павел Солодкий, в свою очередь, попросил обратиться на федеральный уровень, чтобы дать региональным управлениям госохраны ОКН право продлевать срок разрешения на проведение работ. Сейчас у инвесторов при нарушении сроков возникают большие арендные платежи и штрафы. Григорий Меламед пообещал подготовить соответствующую инициативу.

Депутат и предприниматель Антон Ананьин, чьи компании занимаются восстановлением ОКН, попросил включить задание на проектирование в пакет документов, подготовленных для продаваемых объектов. Это даст инвестору более ясное представление о том, сколько средств потребуется вложить. В качестве примера депутат привел два дома в Арзамасе, по которым нет задания, и разбег может составить от 100 до 300 млн руб. Поэтому он пока воздержался от их покупки.

Руководитель управления госохраны ОКН пояснил, что сейчас задание выдают по запросу собственника, но раз есть потребность, его можно выдать и перед продажей — для текущих владельцев, например, министерства имущества.

Ирина Швецова