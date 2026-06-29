Компания депутата Ананьина купила ОКН из фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде

Объект культурного наследия «Дом В.М. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде приобрела компания депутата заксобрания Антона Ананьина ООО «Окский технопарк». Объект реализовали по начальной цене — за 60,09 млн руб. Дом построен в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова, нижегородцам он известен как одно из мест действия фильма Алексея Балабанова «Жмурки», рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Он добавил, что частичную реставрацию здания проводили в 2021-2023 годах. Покупателю предстоит выполнить работы по восстановлению ОКН в течение трех лет со дня утверждения охранного обязательства.

Среди возможных видов будущего использования здания — культурно-общественный центр и ресторан.

ООО «Окский технопарк» зарегистрировано в декабре 2024 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Учредитель — Антон Александрович Ананьин, гендиректор — Александр Евгеньевич Люлин. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Галина Шамберина