Компания депутата Ананьина купила ОКН из фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Объект культурного наследия «Дом В.М. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде приобрела компания депутата заксобрания Антона Ананьина ООО «Окский технопарк». Объект реализовали по начальной цене — за 60,09 млн руб. Дом построен в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова, нижегородцам он известен как одно из мест действия фильма Алексея Балабанова «Жмурки», рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.
Фото: Правительство Нижегородской области
Он добавил, что частичную реставрацию здания проводили в 2021-2023 годах. Покупателю предстоит выполнить работы по восстановлению ОКН в течение трех лет со дня утверждения охранного обязательства.
Среди возможных видов будущего использования здания — культурно-общественный центр и ресторан.
ООО «Окский технопарк» зарегистрировано в декабре 2024 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Учредитель — Антон Александрович Ананьин, гендиректор — Александр Евгеньевич Люлин. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.