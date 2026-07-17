Совфед одобрил упрощение снятия объектов культурного наследия с госохраны

Составлено ИИ-Ассистентъ

Законопроект об упрощении процедуры снятия объектов культурного наследия с госохраны стал частью более широких обсуждений о сохранении и управлении историческими зданиями. Ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обращалась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой упростить процесс исключения памятников культуры из госреестра, ссылаясь на необходимость такой процедуры для объектов, которые были утрачены или необоснованно включены в реестр. Она также отмечала, что регионы выражают необходимость в упрощении процедуры.

В марте этого года Государственная Дума приняла в первом чтении аналогичный законопроект, который наделяет региональные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия, при условии согласования с Минкультуры России. Эти инициативы направлены на решение проблем с «неудовлетворительным состоянием» значительной части ОКН и высокими расходами на их восстановление, чтобы сделать их более привлекательными для инвесторов, предлагая механизм предоставления земли под застройку в обмен на реставрацию.