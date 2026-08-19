Швейцария с 20 августа прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам
Швейцария вслед за Евросоюзом перестанет предоставлять военнообязанным украинцам специальный защитный статус «S». Решение вступает в силу 20 августа, указано на сайте правительства страны.
«Теперь статус будет предоставляться только лицам, выполняющим воинские обязанности, которые могут распространяться на них на Украине. Новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным с 20 августа», — следует из заявления.
При этом ограничения не затронут граждан Украины, которым статус «S» уже предоставлен. Власти Швейцарии заявили, что «юридически не обязаны следовать решению Совета ЕС», однако считают, что «привести свою практику в соответствие с Евросоюзом» — в интересах конфедерации.
В июле польское Rzeczpospolita писало, что страны Евросоюза с 2027 года будут отказывать во временной защите военнообязанным украинцам. Исключение будет сделано только для тех граждан Украины, у кого есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации. Ввести подобные поправки, уточняло издание, просили сами украинские власти.
В июле 2026 года Еврокомиссия предложила не предоставлять статус беженцев гражданам Украины мужского пола призывного возраста, не имеющим права покидать страну. Это ограничение, не затрагивающее уже имеющих статус, направлено на то, чтобы «привести в согласие необходимость в убежище с общей способностью Украины защищать себя».
В августе 2026 года Совет Европейского союза отменил временную защиту для военнообязанных украинцев, не имеющих освобождения от службы. Прибывшие в ЕС с 31 июля 2026 года граждане Украины должны будут подтверждать, что не уклоняются от воинской обязанности, например, выездным штампом в паспорте.