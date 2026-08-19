Швейцария с 20 августа прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Швейцария вслед за Евросоюзом перестанет предоставлять военнообязанным украинцам специальный защитный статус «S». Решение вступает в силу 20 августа, указано на сайте правительства страны.

«Теперь статус будет предоставляться только лицам, выполняющим воинские обязанности, которые могут распространяться на них на Украине. Новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным с 20 августа», — следует из заявления.

При этом ограничения не затронут граждан Украины, которым статус «S» уже предоставлен. Власти Швейцарии заявили, что «юридически не обязаны следовать решению Совета ЕС», однако считают, что «привести свою практику в соответствие с Евросоюзом» — в интересах конфедерации.

В июле польское Rzeczpospolita писало, что страны Евросоюза с 2027 года будут отказывать во временной защите военнообязанным украинцам. Исключение будет сделано только для тех граждан Украины, у кого есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации. Ввести подобные поправки, уточняло издание, просили сами украинские власти.