Страны ЕС с 2027 года будут отказывать во въезде военнообязанным украинцам
В этом месяце Еврокомиссия объявит об изменениях в директиве о въезде и временной защите беженцев с Украины. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации, сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика.
По словам господина Душчика, работа над поправками почти завершена. Польша поддерживает эти изменения. Rzeczpospolita отмечает, что ввести подобные поправки попросили власти Украины. По данным газеты, сейчас в Польше проживает более 218 тыс. украинских граждан мужского пола. Согласно данным Евростата, временной защитой на территории ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. Большинство из них проживает в Германии (1,2 млн) и Польше (960 тыс.).
«Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на нее»,— объяснил господин Душчик. Он добавил, что новые правила будут применяться и к украинкам. Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года, пишет Rzeczpospolita.
В конце июня Еврокомиссия уже предлагала не предоставлять статус беженцев гражданам Украины мужского пола призывного возраста. Такой статус гарантирует украинцам право на проживание в ЕС, работу и обучение.
Решение Еврокомиссии об изменении директивы о временной защите для украинских беженцев является частью более широких дискуссий в ЕС о будущем правовом статусе украинцев, находящихся в Европе. Режим временной защиты, введенный в 2022 году как чрезвычайная мера, продлен до марта 2027 года, однако в Европе растет понимание, что такое положение не может быть бессрочным из-за значительных финансовых и социальных нагрузок. Страны ЕС ежегодно тратят десятки миллиардов евро на поддержку украинских беженцев, что вызывает напряжение систем образования, здравоохранения и рынка труда.
Проблема осложняется изменением отношения европейцев к эмигрировавшим украинцам, в том числе ростом антиукраинских настроений, иногда подогреваемых популистской политикой. Наблюдается снижение уровня защиты и помощи, а также сокращение предоставления жилья и пособий. Киев, со своей стороны, заинтересован в возвращении соотечественников, особенно мужчин призывного возраста. Отдельные страны ЕС, такие как Польша и Германия, выразили обеспокоенность увеличением потока молодых украинских мужчин после снятия Украиной запрета на выезд для возрастной группы 18–22 лет, опасаясь, что они не мотивированы возвращаться на родину для участия в боевых действиях. Власти Италии и Франции, например, предлагали ужесточать правила въезда через визовую политику, а не санкции.