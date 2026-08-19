«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти в матче с «Зенитом»

Московское «Динамо» попросило Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) изучить назначение пенальти в пользу петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Встреча состоялась 16 августа в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Бразильский защитник «Динамо» Давид Рикардо сфолил на форварде «Зенита» Александре Соболеве. Главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства VAR назначил пенальти. Соболев реализовал 11-метровый.

Также по итогам четвертого тура в ЭСК обратился столичный «Спартак», который считает, что судья Андрей Прокопов должен был назначить пенальти в ворота калининградской «Балтики» (2:1). Воронежский «Факел» просит рассмотреть эпизод с отменой гола из-за положения вне игры в матче с московским ЦСКА (0:1).

После четырех туров РПЛ «Динамо» с четырьмя очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Зенит», набравший девять баллов, идет вторым. В следующем туре москвичи на своем поле примут столичную «Родину», петербуржцы на выезде сыграют со «Спартаком».

Арнольд Кабанов