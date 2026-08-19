На Зальцбургском фестивале представили «Кармен» Жоржа Бизе

На Зальцбургском фестивале идут показы «Кармен» Жоржа Бизе. Один из вечнозеленых оперных шлягеров, в Зальцбурге при этом исполняющийся редко, в этом году поставили хореограф Габриэла Карризо (соосновательница знаменитой труппы современного танца Peeping Tom) и дирижер Теодор Курентзис. Главную героиню поет суперзвездное сопрано Асмик Григорян.

Самое бесспорное в этом большом, сложном, некомфортном спектакле — перфекционизм Теодора Курентзиса и его европейского оркестра Utopia. Ничто не проболтано, каждый штрих струнных и каждый вздох деревянных духовых так ювелирно отделан, темпы и динамика так препарированы, а общая звуковая картина сбалансирована с такой деликатностью, что самые засаленные страницы партитуры начинают звучать как откровение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цыганка не прогадала».