Французского певца Брюэля вновь обвинили в многочисленных попытках изнасилования

Против французского певца и актера Патрика Брюэля подали новую жалобу по обвинению в попытке изнасилования. Об этом в эфире France Inter сообщила адвокат Мириам Гедж-Бенаюн, представляющая интересы нескольких заявительниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

На данный момент против 67-летнего Брюэля в прокуратуру Нантера подана 31 жалоба. В сентябре ожидаются новые свидетельские показания от женщин, желающих рассказать о пережитых инцидентах с певцом. Речь идет о покушениях в 1990-х годах.

Адвокат признает, что срок давности по этим фактам, скорее всего, истек, но подчеркивает, что законодательство допускает исключения при наличии «серийности» преступлений. По ее словам, обстоятельства, изложенные в новой жалобе, схожи с предыдущими эпизодами. Жертва, на момент событий только достигшая совершеннолетия, была приглашена на вечеринку. Там она осталась наедине с артистом и подверглась домогательствам, рассказала госпожа Гедж-Бенаюн.

«Мы работаем с судьями над тем, чтобы установить, образуют ли повторяющиеся действия единую цепь преступлений»,— заявила госпожа Гедж-Бенаюн.

Сейчас певец находится на свободе, ему разрешено покидать территорию Франции. Он сотрудничает со следствием и пытается доказать свою невиновность. Следующее заседание по делу Патрика Брюэля состоится в середине сентября.

Екатерина Наумова