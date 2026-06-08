Французского певца Патрика Брюэля задержали по обвинению в изнасиловании

Во Франции задержан певец и актер Патрик Брюэль, его обвинили в сексуальном насилии, сообщают BFMTV и Franceinfo со ссылкой на источники. По словам собеседников СМИ, официальные обвинения выдвинули 13 жертв.

BFMTV пишет, что одна из потерпевших — телеведущая Флави Фламент. По ее словам, актер изнасиловал ее в 1991 году, когда ей было 16 лет. По данным французского Mediapart, еще около 30 женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны господина Брюэля.

Патрик Брюэль получил повестку в суд за несколько недель до задержания. Актер отрицает выдвинутые против него обвинения. В заявлении его адвокатов отмечается, что певец готов «ответить на все вопросы следователей и предоставить все необходимые доказательства своей невиновности», передает BFMTV. Дело расследует прокуратура Нантера.