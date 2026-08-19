Стать коммерсантом

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о подготовке кадров в рамках нацпроекта «Космос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Практически 70 лет прошло с момента, когда человечество направило в космос первый искусственный спутник Земли. Над созданием этого небольшого — всего 58 см в диаметре — аппарата работали тысячи людей. Лучшие инженеры страны вручную рассчитывали баллистику на бумаге, а всего над проектом годами трудились коллективы заводов и предприятий отрасли по всей стране. Сегодня в России впервые формируется новое поколение инженеров ракетно-космической отрасли. Студенты уже во время обучения могут участвовать в создании малых космических аппаратов, которые вскоре будут запущены на орбиту Земли.

Благодаря федеральному проекту «Кадры для космоса» нацпроекта «Космос» в стране создается единая система подготовки кадров нового поколения. Ключевой принцип — обучение через участие в реальных технологических проектах. Студенческие и школьные инженерные команды проходят весь конструкторский путь: от научной идеи и сборки малых космических аппаратов до их запуска и реальной эксплуатации на орбите. До конца 2026 года планируется разработать 40 таких спутников, — рассказала ЪFM первый заместитель директора Центра реализации федерального проекта «Кадры для космоса» Минобрнауки России Мария Прасолова:

«Разработка таких аппаратов идет на базе 19 университетов и научных организаций по всей стране. Они имеют различную полезную нагрузку, включая дистанционное зондирование Земли, оптику, связь и научные эксперименты. Например, студенты университета Решетнёва создают космический аппарат, чтобы продемонстрировать работу сервиса спутникового интернета вещей с прямым доступом. У студентов со всей страны появилась возможность не просто изучать космос, а своими руками разрабатывать и запускать реальные космические аппараты, получая опыт, аналогичный двум-трем годам работы на предприятиях отрасли».

К 2036 году будет создано и запущено в космос более 400 подобных студенческих, школьных и научно-образовательных аппаратов.