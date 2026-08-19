В Москве простились с журналистом Феликсом Медведевым

В Москве завершилось прощание с журналистом и писателем Феликсом Медведевым. Оно прошло в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы № 1, передает корреспондент “Ъ”.

Проститься с господином Медведевым пришли друзья, родные и коллеги. После гражданской панихиды тело журналиста будет кремировано. Захоронение урны с прахом пройдет позднее на Ваганьковском кладбище.

Феликс Медведев умер 14 августа в возрасте 85 лет. Журналист в разные годы работал в журнале «Огонек», еженедельнике «Мир новостей», в газетах «Вечерняя Москва» и «Парламентская газета». Брал интервью у Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Чингиза Айтматова, Иосифа Бродского. Кроме того, господин Медведев написал книги «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86», «После России», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства».