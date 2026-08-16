Умер журналист и писатель Феликс Медведев

Журналист и писатель Феликс Медведев умер в возрасте 85 лет. Об этом рассказал «Ъ» родственник журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dmitry Rozhkov / ?Wikipedia Фото: Dmitry Rozhkov / ?Wikipedia

Писатель скончался 14 августа, причина смерти — продолжительная болезнь. В семье также рассказали, что прощание с Феликсом Медведевым пройдет 19 августа в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Феликс Медведев родился 22 июня 1941 года. Окончил Московский полиграфический институт. Журналист в разные годы брал интервью у Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Чингиза Айтматова, Иосифа Бродского, Расула Гамзатова, Габриэля Гарсиа Маркеса и других. С 1973 года работал редактором в издательстве «Советский писатель». Из интервью и статей писателя составлен ряд опубликованных сборников.

Писатель также работал в журнале «Огонек», еженедельнике «Мир новостей», в газетах «Вечерняя Москва» и «Парламентская газета». Феликс Медведев написал такие книги, как: «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86», «После России», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства». C 1987 по 1991 год вел телепередачу «Зеленая лампа». Член Союза журналистов СССР с 1964 года, член Союза писателей России.