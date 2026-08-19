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Сап-фестиваль в Тюмени отменили из-за паводка

Костюмированный сап-фестиваль «72 Сап фест», который планировали провести в августе на реке Тура в Тюмени, отменили из-за паводка, сообщили организаторы.

Фото: Кристина Кушнаренко

Фото: Кристина Кушнаренко

«Карнавал на Туре, запланированный на этот август, отменяется. Внезапный летний паводок со всеми вытекающими сделал проведение сап-фестиваля технически невозможным: нет безопасного спуска и выхода из воды, а течение реки слишком сильное. Подвергать риску участников мы не вправе, поэтому переносим фестиваль на 2027 год»,— говорится в сообщении.

О новой дате фестиваля сообщат позднее.

Ранее сообщалось, что на реках Тура в Тюмени и Пышма в Тюменском округе уровень воды продолжает снижаться, отметка «опасное явление» не превышена. На 19 августа, по данным бота «Паводок.Инфо», уровень воды в Туре составляет 802 см.

Полина Бабинцева

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