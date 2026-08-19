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В Тюменской области уровень воды в реке Тобол опустился ниже опасной отметки

Уровень воды в реке Тобол в Ярковском округе (Тюменская область) опустился ниже отметки «опасное явление». По данным на 12:00 19 августа, он составил 949 см, снизившись за сутки на 1 см. Опасной считается отметка 950 см. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Кристина Кушнаренко

Фото: Кристина Кушнаренко

В правительстве добавили, что на реках Тура в Тюмени и Пышма в Тюменском округе уровень воды продолжает снижаться, отметка «опасное явление» не превышена.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил на пресс-конференции, что в Тюменской области увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша.

Полина Бабинцева

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