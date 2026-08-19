Роскачество предупредило о фейковых сайтах с билетами на концерты Канье Уэста

В интернете появились фейковые сайты для продажи билетов на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Роскачестве. По данным ведомства, мошенники копируют популярные платформы.

«Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. Человек вбивает в поиске "билеты на Канье Уэста" и натыкается на такой сайт, который занимает высокие позиции в поисковой выдаче за счет рекламных объявлений»,— рассказали представители Роскачества.

При выборе и оплате билета пользователь может не заподозрить, что находится на фишинговом ресурсе. Однако после списания денег с карты средства уходят мошенникам, а человек получает PDF-файл с ненастоящим билетом. При этом такие сайты работают не больше суток.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить в браузере адрес официального билетного оператора, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Определить настоящий сайт можно по домену, который будет совпадать с названием компании-организатора.

Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Стоимость билетов на шоу варьируется от 9 до 160 тыс. руб. Анонс приезда американского исполнителя привел к резкому росту спроса на железнодорожные билеты и аренду жилья в Санкт-Петербурге.