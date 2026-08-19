Роскачество предупредило о фейковых сайтах с билетами на концерты Канье Уэста
В интернете появились фейковые сайты для продажи билетов на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в Роскачестве. По данным ведомства, мошенники копируют популярные платформы.
«Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. Человек вбивает в поиске "билеты на Канье Уэста" и натыкается на такой сайт, который занимает высокие позиции в поисковой выдаче за счет рекламных объявлений»,— рассказали представители Роскачества.
При выборе и оплате билета пользователь может не заподозрить, что находится на фишинговом ресурсе. Однако после списания денег с карты средства уходят мошенникам, а человек получает PDF-файл с ненастоящим билетом. При этом такие сайты работают не больше суток.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить в браузере адрес официального билетного оператора, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Определить настоящий сайт можно по домену, который будет совпадать с названием компании-организатора.
Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Стоимость билетов на шоу варьируется от 9 до 160 тыс. руб. Анонс приезда американского исполнителя привел к резкому росту спроса на железнодорожные билеты и аренду жилья в Санкт-Петербурге.
Музыкальный продюсер Джозеф Карре, сотрудничающий с Канье Уэстом, 17 августа 2026 года подтвердил, что рэпер даст концерт в России, опубликовав анонс шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.
Ранее, 17 августа 2026 года, российское концертное агентство Say Agency сообщило о предстоящих выступлениях Канье Уэста, уточнив, что он даст два концерта в Санкт-Петербурге, а в Москве выступление не запланировано.
Ажиотаж вокруг концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге спровоцировал значительный рост спроса на поездки в город: количество заказов железнодорожных билетов на даты концертов выросло в 41 раз, а авиабилетов — в 16 раз.