Лантратова и Лубинец провели встречу на границе Белоруссии при обмене пленными
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Встреча состоялась в связи с очередным обменом пленными, по итогам которого в Россию вернулись 103 военнослужащих ВС РФ.
«Обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов. Договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок», — сообщила Яна Лантратова.
Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. После оказания медпомощи их доставят на родину для дальнейшей реабилитации.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вступила в должность 18 мая 2026 года, сменив Татьяну Москалькову, которая занимала эту должность с 2016 года. С момента вступления в должность Яна Лантратова наладила коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, и к концу июня они восемь раз обменивались военнопленными.
Первая личная встреча Яны Лантратовой с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялась 5 июня 2026 года на белорусско-украинской границе, где также произошел обмен военнопленными по формуле «185 на 185».
В июне 2026 года Яна Лантратова также сообщила президенту Владимиру Путину, что за предыдущий месяц в Россию вернулись 550 военнослужащих в рамках обменов с Украиной. По словам Лантратовой, стороны также договорились о воссоединении нескольких семей мирных граждан и о возвращении жителей Курской области, остававшихся на территории Украины после вторжения ВСУ в регион в 2024 году.