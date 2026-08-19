Лантратова и Лубинец провели встречу на границе Белоруссии при обмене пленными

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Встреча состоялась в связи с очередным обменом пленными, по итогам которого в Россию вернулись 103 военнослужащих ВС РФ.

«Обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов. Договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок», — сообщила Яна Лантратова.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. После оказания медпомощи их доставят на родину для дальнейшей реабилитации.