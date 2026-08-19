Экс-советник главного инфекциониста США признался в сокрытии данных о COVID-19
Бывший советник главного инфекциониста США Энтони Фаучи признал себя виновным в сокрытии публичной информации и правительственных документов, касающихся финансирования исследований во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеканал NBC. Дэвид Моренс, работавший под руководством Фаучи в качестве высокопоставленного сотрудника Национального института инфекционных заболеваний во время пандемии, признал вину во время слушаний в федеральном суде в Гринбелте (штат Мэриленд).
Фото: Allison Robbert / AP
78-летний господин Моренс был обвинен в апреле. Прокуратура заявила, что вопреки требованию законодательства он скрывал предоставление публичной информации по запросам, поступавших в агентство с апреля 2020 года и касающихся грантов на исследования COVID-19. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 12 ноября.
Подробнее о ситуации — в материале «Все вирусное становится явным».