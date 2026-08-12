Все вирусное становится явным

Республиканцы в Сенате пытаются добиться уголовного преследования бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи за сокрытие данных о происхождении COVID-19 и рисках вакцинации для беременных. Они обнародовали переписку с его служебного телефона, а после слушаний, где Фаучи отказался отвечать на вопросы, добились обвинения в неуважении к Конгрессу. Бывший чиновник находится под защитой превентивного помилования экс-президента Джо Байдена, но оно не защищает от обвинений по итогам нынешних слушаний в Сенате и не распространяется на юрисдикцию отдельных штатов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

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Фото: Allison Robbert / AP Энтони Фаучи

Фото: Allison Robbert / AP

Главные обвинители экс-главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи — сенаторы Рэнд Пол и Рон Джонсон — не оставляют попыток привлечь его к ответственности за сокрытие данных во время пандемии коронавируса. На прошлой неделе они получили от Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) доступ к служебному телефону Фаучи, из которого извлекли более 34 тыс. текстовых и 522 голосовых сообщений. Выжимки из них теперь постепенно становятся достоянием общественности.

В первой опубликованной порции — переписке января 2021 года между Фаучи, тогдашним директором Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски и членом консультативного совета президента Байдена по COVID-19 Вивеком Мурти — затрагивалась тема вакцинации беременных.

Фаучи не исключал, что вакцина может быть опасна для них: «Поскольку у многих людей после второй дозы бывают значительный цитокиновый шторм и высокая температура, это теоретически может вызвать выкидыш в первом триместре»,— писал он. Публично бывший главный инфекционист настаивал, что польза вакцинации беременных перевешивает риски. Сенаторы же убеждены, что общество должно быть проинформировано даже о теоретических угрозах здоровью.

Этот эпизод, ставящий под сомнение честность бывшего главного американского инфекциониста, не единственный из ставших известными за последние недели. Ранее сенатор Рэнд Пол обнародовал более 1,1 тыс. страниц личного дневника Фаучи за 2019–2022 годы, извлеченных с правительственных серверов. Среди них — записи от 26 января 2020 года, в которых Фаучи фактически опровергает, что изначальным местом распространения коронавируса стал рынок в Ухане. «Теперь мы знаем, что рынок не был источником, он был усилителем. При этом где-то вирус перешел от животных к людям»,— писал он.

Еще более показательны записи конца января—начала февраля 2020 года.

31 января 2020 года Фаучи записал, что ученые, с которыми он консультировался, обратили внимание на особенности вируса и подняли вопрос о возможности его искусственного происхождения: «Они поднимают вопрос о возможности того, что это (часть вируса.— “Ъ”) могло быть преднамеренно вставлено и затем либо случайно, либо намеренно выпущено».

Также стали известны детали разговора Фаучи с более чем десятью ведущими вирусологами страны, состоявшегося 1 февраля 2020 года. Лишь двое из участников дискуссии были убеждены в естественном происхождении вируса. Но Фаучи скрыл это от общественности.

К финансированию уханьских исследований тоже накопилось немало вопросов. Питер Дашак, глава международной некоммерческой организации EcoHealth Alliance, получал гранты от Национальных институтов здоровья США (NIH), часть которых шла в Уханьский институт вирусологии. Бывший советник Фаучи Дэвид Моренс, позже привлеченный к ответственности за сокрытие и уничтожение федеральных записей, в закрытой переписке указывал, что «Тони в курсе» усилий по минимизации ущерба для Дашака и EcoHealth, и предлагал передавать материалы напрямую Фаучи.

В дневнике Фаучи цитирует слова Моренса о том, что оппоненты пытаются «свалить» на него намеренное сотрудничество с китайцами и Дашаком в создании вируса. В 2024 году Фаучи в Конгрессе отрекся от Моренса, заявив, что ничего не знал о его действиях. Опровергающие это заявление новые данные стали основанием для вызова Фаучи на слушания.

Бывший главный инфекционист страны 29 июля 2026 года явился на слушания в Сенат по повестке Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, проходившие под председательством Рэнда Пола. Сенатор обвинял врача в многолетнем введении в заблуждение Конгресса и общества. Фаучи отказался свидетельствовать против себя и более ста раз сослался на Пятую поправку. Фаучи заявлял, что Полом движет одна цель — заставить его сказать что-то, что даст основания для его уголовного преследования. По итогам этих слушаний комитет обвинил Фаучи в неуважении к Конгрессу, а Пол сразу направил материалы в Министерство юстиции для расследования. В Минюсте уже подтвердили их получение.

Фаучи находится под защитой превентивного помилования, которое экс-президент США Джо Байден предоставил ему за несколько часов до окончания своего срока 20 января 2025 года (сам документ был подписан на день раньше).

Оно предусматривает неподсудность Фаучи за любые преступления, совершенные с января 2014 года по январь 2025 года. Но это касается только федеральной юрисдикции и не распространяется на уголовные дела на уровне штатов. Помилование также не защищает Фаучи от обвинений в неуважении к Конгрессу по итогам прошедших слушаний. Сенаторы-республиканцы уже заявляли о готовности передать материалы по Фаучи генеральным прокурорам штатов, в частности Флориды.