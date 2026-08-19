Медведев и Рублев проиграли в 1/16 финала теннисного «мастерса» в Цинциннати
Серия турниров в Северной Америке, проводящихся перед стартующим 30 августа Открытым чемпионатом США, стала для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова очередным неудачным отрезком нынешнего сезона. Проведя на троих девять матчей в Лос-Кабосе, Монреале и Цинциннати, они в общей сложности выиграли всего два из них. В конце июля и августе суммарная статистика трех ведущих российских теннисистов еще никогда не выглядела столь непрезентабельно.
Хачанов с учетом Wimbledon вообще потерпел четыре поражения подряд и в следующий понедельник будет стоять в мировом рейтинге не выше 46-го места. А ведь три месяца назад на Roland Garros он был 15-м. Что касается Медведева с Рублевым, то они, пройдя на Cincinnati Open стартовый раунд, уступили соперникам, которых ранее неоднократно и, как правило, весьма уверенно побеждали.
Скидка на то, что второй летний североамериканский «мастерс» проходит в тяжелых условиях — при жаре с повышенной влажностью воздуха, в данном случае не проходит. Ведь, например, в 2019 году Медведев взял в Цинциннати титул, а Рублев, пройдя квалификацию, дошел до четвертьфинала, одержав убедительную победу над тогдашней третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Да и после этого они обычно были там на виду: Медведев дважды доходил до полуфиналов, а Рублев пять лет назад сыграл финал.
Подробнее — в материале «Старый кризис с новыми граблями».
Неудачи российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова на североамериканских турнирах перед Открытым чемпионатом США 2026 года наблюдались и ранее: так, в начале августа 2026 года в Монреале они проиграли первые же матчи «мастерса». При этом Карен Хачанов доходил до финала National Bank Open в прошлом году, а Даниил Медведев является шестой ракеткой мира.
Андрей Рублев 18 августа 2026 года уступил Нуну Боржешу в третьем раунде турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати, что стало его третьим поражением в пяти последних матчах. В результате он покинет топ-20 мировой классификации впервые с января 2020 года, опустившись в live-рейтинге на 24-е место.
Годом ранее, в августе 2025 года, на Cincinnati Open Даниил Медведев также завершил выступление, уступив австралийцу Адаму Уолтону. Тогда Андрей Рублев и Карен Хачанов прошли в третий круг турнира в Цинциннати.