Медведев и Рублев проиграли в 1/16 финала теннисного «мастерса» в Цинциннати

Серия турниров в Северной Америке, проводящихся перед стартующим 30 августа Открытым чемпионатом США, стала для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова очередным неудачным отрезком нынешнего сезона. Проведя на троих девять матчей в Лос-Кабосе, Монреале и Цинциннати, они в общей сложности выиграли всего два из них. В конце июля и августе суммарная статистика трех ведущих российских теннисистов еще никогда не выглядела столь непрезентабельно.

Хачанов с учетом Wimbledon вообще потерпел четыре поражения подряд и в следующий понедельник будет стоять в мировом рейтинге не выше 46-го места. А ведь три месяца назад на Roland Garros он был 15-м. Что касается Медведева с Рублевым, то они, пройдя на Cincinnati Open стартовый раунд, уступили соперникам, которых ранее неоднократно и, как правило, весьма уверенно побеждали.

Скидка на то, что второй летний североамериканский «мастерс» проходит в тяжелых условиях — при жаре с повышенной влажностью воздуха, в данном случае не проходит. Ведь, например, в 2019 году Медведев взял в Цинциннати титул, а Рублев, пройдя квалификацию, дошел до четвертьфинала, одержав убедительную победу над тогдашней третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Да и после этого они обычно были там на виду: Медведев дважды доходил до полуфиналов, а Рублев пять лет назад сыграл финал.

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