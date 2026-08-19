Старый кризис с новыми граблями

На Сincinnati Open, объединенном «тысячнике» Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) c общим призовым фондом $16,8 млн, свои очередные ранние поражения в нынешнем сезоне потерпели оба сильнейших российских теннисиста. Даниил Медведев в трех партиях проиграл американцу Брэндону Накашиме, которого до этого побеждал трижды, а Андрей Рублев в двух сетах уступил португальцу Нуну Боржишу, обыгранному им ранее пять раз подряд, и теперь впервые с января 2020 года окажется за пределами топ-20 мирового рейтинга.

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Серия турниров в Северной Америке, проводящихся перед стартующим 30 августа Открытым чемпионатом США, стала для Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова очередным неудачным отрезком нынешнего сезона. Проведя на троих девять матчей в Лос-Кабосе, Монреале и Цинциннати, они в общей сложности выиграли всего два из них. В конце июля и августе суммарная статистика трех ведущих российских теннисистов еще никогда не выглядела столь непрезентабельно.

Хачанов с учетом Wimbledon вообще потерпел четыре поражения подряд и в следующий понедельник будет стоять в мировом рейтинге не выше 46-го места. А ведь три месяца назад на Roland Garros он был 15-м. Что касается Медведева с Рублевым, то они, пройдя на Cincinnati Open стартовый раунд, уступили соперникам, которых ранее неоднократно и, как правило, весьма уверенно побеждали.

Скидка на то, что второй летний североамериканский «мастерс» проходит в тяжелых условиях — при жаре с повышенной влажностью воздуха, в данном случае не проходит.

Например, в 2019 году Медведев взял в Цинциннати титул, а Рублев, пройдя квалификацию, дошел до четвертьфинала, одержав убедительную победу над тогдашней третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Да и после этого они обычно были там на виду: Медведев дважды доходил до полуфиналов, а Рублев пять лет назад сыграл финал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Андрей Рублев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Однако сейчас сомнительные физические кондиции в сочетании с невысокой уверенностью в своих силах не позволили россиянам пройти по сетке достаточно далеко. Показательно, что оба проиграли соперникам, которым раньше никогда не уступали. Особенно неожиданным выглядит поражение Рублева от 29-летнего португальца Нуну Боржиша — опытного, но малозаметного середняка первой сотни, взявшего в пяти предыдущих встречах с бывшей пятой ракеткой мира всего один сет. Поначалу преимущество Боржиша было подавляющим. Отдав в четырех первых геймах всего четыре очка, он повел с двумя брейками и оставил за собой первый сет. В начале второй партии Рублев с огромным трудом удержал свою подачу, но при счете 2:2 сделать этого не сумел. В итоге — 6:3, 6:4 в пользу португальца, который в предыдущих 40 своих матчах против соперников из первой двадцатки одержал всего 9 побед.

Рублева, впрочем, в понедельник в топ-20 уже не будет.

Защитив лишь 50 очков из 200, начисленных ему в прошлом году за выход в четвертьфинал, он с 18-го места откатится на 24-е и впервые с января 2020 года окажется за пределами первой двадцатки, несмотря на то что в середине июля выиграл небольшой грунтовый турнир в шведском Бостаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нуну Боржиша

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Нуну Боржиша

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Американец Брэндон Накашима, с которым в 1/16 финала имел дело Медведев, на четыре года моложе Боржиша и, в отличие от него, явно находится на подъеме. За последние недели на его счету было несколько ярких побед над сильными соперниками, полуфинал турнира категории 500 в Вашингтоне и финал «мастерса» в Монреале. Главным козырем Накашимы всегда считался плотный и технически почти идеальный двуручный удар слева, но даже он не помог ему удержать заметное преимущество в первой партии встречи с Медведевым. Уступая — 2:5, россиянин отыгрался, оставил за собой тай-брейк и в целом контролировал ситуацию во втором сете. Более того, в десятом гейме второй партии Накашима на своей подаче имел 0:40, но тут произошел перелом. Медведев упустил три матчбола, и второй тай-брейк остался уже за американцем, а на третью партию у россиянина не хватило сил. В итоге — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 1:6 за 2 часа 51 минуту. Медведев потерпел первую неудачу в четырех встречах с Накашимой, 22-й ракеткой мира, который имеет шанс через несколько дней дебютировать в топ-20.

Пока у сильнейшего российского теннисиста, который стоит в классификации АТР седьмым, вроде бы нет серьезных поводов переживать за свое место в первой десятке. Но конкуренты поджимают. И если на US Open Медведев не доберется хотя бы до четвертьфинала, то поездка в Турин на итоговый турнир окажется под большим вопросом.

Евгений Федяков