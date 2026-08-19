Чемпион мира по футболу Поль Погба покинул «Монако»

Футбольный клуб «Монако» по обоюдному согласию сторон досрочно расторг контракт с французским полузащитником Полем Погба. Об этом сообщается на сайте команды.

За «Монако» 33-летний футболист выступал с прошлого сезона: в шести матчах за команду он не отметился результативными действиями. Соглашение с ним было рассчитано до июня 2027 года. «Я хочу поблагодарить президента и руководство, моих партнеров по команде, весь персонал, а также всех болельщиков, которые верили в меня. Представлять этот клуб и княжество Монако было невероятным опытом»,— сказал Поль Погба.

Ранее полузащитник выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус». В 2024 году его на четыре года дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, однако затем сократили срок отстранения до полутора лет.

В составе сборной Франции Поль Погба выиграл чемпионат мира 2018 года. Он стал автором победного гола в финальном матче против хорватов (4:2). Также вместе с национальной командой футболист завоевал серебро чемпионата Европы (2016) и стал победителем Лиги наций (2021).

Арнольд Кабанов