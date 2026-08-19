Погрузка на железной дороге в Хакасии выросла на 5,9% с начала года

С января по июль 2026 года на сети РЖД в Республике Хакасия погрузка достигла 16,2 млн т. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 5,9%, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

За семь месяцев этого года отмечается рост погрузки каменного угля — до 14,2 млн т (+7,6% год к году), промышленного сырья и формовочных материалов — до 270,7 тыс. т (+ 0,5%), строительных грузов — до 107,7 тыс. т (рост в 6,2 раза), цветной руды и серного сырья — до 19,5 тыс. т (рост в 2,7 раза).

При этом зафиксировано снижение погрузки руды железной и марганцевой — до 930,6 т (-14%), цветных металлов — до 491,8 тыс. т (-5,5%).

По итогам июля в Хакасии общая погрузка составила 2,4 млн т (+5,3%).

Александра Стрелкова