США ввели санкции против высокопоставленных чиновников МУС
США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) японки Томоко Аканэ и одного из старших юристов этого судебного органа сенегальца Абдулая Сейе. Последний известен тем, что принимал активное участие в подготовке ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Новые американские санкции стали очередным шагом в кампании Вашингтона против международной структуры, которую Штаты не просто не признают, но и совершенно открыто пытаются дискредитировать, подтянув к бойкоту МУС и другие страны.
О персональных санкциях против двух членов МУС, его президента Томоко Аканэ из Японии и Абдулая Сейе, высокопоставленного юриста родом из Сенегала, объявил 18 августа лично госсекретарь США Марко Рубио. «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию МУС»,— отметил американский дипломат. И тут же прошелся и по самому базирующемуся в Гааге судебному органу, назвав его «коррумпированным и фатально политизированным наднациональным судом, злонамеренно злоупотребляющим своими полномочиями и выходящим за рамки своего мандата».
В чем именно с американской точки зрения провинилась президент МУС, не вполне ясно. Скорее дело просто в высокой должности, которую Томоко Аканэ занимает в не признаваемом США суде. Зато «вина» господина Сейе состояла в том, что он входил в состав группы обвинения, которая добивалась ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта (ордер был выдан осенью 2024 года). А по данным израильских СМИ, сейчас Абдулай Сейе курирует расследование МУС относительно финансирования Израилем поселений и вооружения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Подробнее — в материале «США нанесли еще один удар по МУС».
Введение США санкций против председателя Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ и прокурора Абдулая Сейе 18 августа 2026 года стало частью продолжительной кампании Вашингтона против этой международной организации, которую США не признают. Еще в июле 2026 года Госдепартамент США объявил о начале кампании по «ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны МУС, обещая вводить санкции, отменять визы сотрудникам и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту. США последовательно выступают против юрисдикции МУС, поскольку считают, что он нарушает суверенитет страны и может быть использован против их военнослужащих и чиновников. При этом США подписали Римский статут, но отозвали свою подпись в 2002 году.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал действия госсекретаря Марко Рубио, назвав Международный уголовный суд фиктивным и обвинив его в злоупотреблении властью, после того как МУС в 2024 году выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время военной операции в секторе Газа. В 2025 году США уже вводили санкции против судей МУС Гоча Лордкипанидзе и Эрденебалсурена Дамдина, поскольку они участвовали в расследованиях и судебных преследованиях израильских граждан без согласия Израиля. Эти действия Вашингтона также были обусловлены тем, что МУС продолжает участвовать в «политизированных действиях», направленных против Израиля.
При бывшем президенте США Дональде Трампе в феврале 2025 года также вводились санкции против МУС из-за действий суда против США и их союзников, включая Израиль. Тогда же Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, утверждая, что суд «совершил незаконные и безосновательные действия», выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В мае 2026 года Дональд Трамп даже предлагал председателю КНР Си Цзиньпину и российскому президенту Владимиру Путину объединиться против Международного уголовного суда.