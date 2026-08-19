США ввели санкции против высокопоставленных чиновников МУС

США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда (МУС) японки Томоко Аканэ и одного из старших юристов этого судебного органа сенегальца Абдулая Сейе. Последний известен тем, что принимал активное участие в подготовке ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Новые американские санкции стали очередным шагом в кампании Вашингтона против международной структуры, которую Штаты не просто не признают, но и совершенно открыто пытаются дискредитировать, подтянув к бойкоту МУС и другие страны.

О персональных санкциях против двух членов МУС, его президента Томоко Аканэ из Японии и Абдулая Сейе, высокопоставленного юриста родом из Сенегала, объявил 18 августа лично госсекретарь США Марко Рубио. «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или преследованию должностных лиц, правительства которых не дали согласия на юрисдикцию МУС»,— отметил американский дипломат. И тут же прошелся и по самому базирующемуся в Гааге судебному органу, назвав его «коррумпированным и фатально политизированным наднациональным судом, злонамеренно злоупотребляющим своими полномочиями и выходящим за рамки своего мандата».

В чем именно с американской точки зрения провинилась президент МУС, не вполне ясно. Скорее дело просто в высокой должности, которую Томоко Аканэ занимает в не признаваемом США суде. Зато «вина» господина Сейе состояла в том, что он входил в состав группы обвинения, которая добивалась ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта (ордер был выдан осенью 2024 года). А по данным израильских СМИ, сейчас Абдулай Сейе курирует расследование МУС относительно финансирования Израилем поселений и вооружения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Подробнее — в материале «США нанесли еще один удар по МУС».