МИД России: Израиль отрицает сведения о поставках оружия Украине

Израиль заверяет Россию, что информация о поставках израильского оружия Украине не соответствует действительности. Об этом рассказал «Интерфаксу» директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Что касается поставок израильского оружия киевскому режиму, то время от времени мы фиксируем подобные "вбросы". Оперативно обсуждаем их с израильской стороной по различным каналам»,— отметил господин Кинщак. По его словам, Израиль подтверждает неизменность принципиальной позиции «по данному чувствительному вопросу».

Конфликт на Украине и эскалация на Ближнем Востоке отразились в том числе на отношениях России с Израилем, добавил дипломат. Однако, несмотря на давление со стороны западных союзников, Израиль официально не подключился к антироссийским санкциям.

В начале августа газета The Washington Post писала, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине зенитных ракетных комплексов «Железный купол». Предложение о передаче комплексов выдвинул американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в 2023 году. Господин Нетаньяху объяснил вето условиями соглашения о совместном производстве.