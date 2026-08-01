WP сообщил о запрете Нетаньяху передавать «Железный купол» Украине

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу Украине зенитных ракетных комплексов «Железный купол». Об этом сообщила газета The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По данным издания, предложение о передаче «купола» выдвинул сенатор-республиканец Линдси Грэм в 2023 году. Нетаньяху наложил вето на это решение, сославшись на на условия соглашения о совместном производстве. Оно предоставляет Израилю решающее слово в использовании системы.

«Ракетные системы, которые мы хотели передать (Украине), были размещены на юго-западе Соединенных Штатов и финансировались американскими налогоплательщиками, но Израиль наложил вето на это»,— приводит газета слова сенатора Криса Ван Холлена (демократа от штата Мэриленд).

Посольство Израиля в Вашингтоне заявило WP, что опасения по поводу передачи «Железного купола» Украине связаны с риском, что «технология может попасть к иранцам».