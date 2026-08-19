В Приангарье за сутки зафиксировано 12 выходов медведей к людям

На территории Иркутской области за минувшие сутки зафиксировано 12 выходов медведей в населенные пункты. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, о восьми случаях появления хищников сообщили жители Братска и Братского района. Медведей заметили в лесу около улицы Муханова, в поселках Мамырь, Кежемский и Шумилово, садоводствах «Здравница», «Чайка», «Кедр», в районе оздоровительного центра «Надежда», вблизи кладбищ жилого района Гидростроитель и города Вихоревка. Кроме того, в Нижнеилимском районе, в микрорайоне Донецкого ЛПХ, животное напало на двух собак.

В Усть-Илимском районе медведей видели в СНТ «Кедр» и на свалке села Ершово, еще одного заметили на кладбище рабочего поселка Железнодорожный. Хищников ликвидировали охотники.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 15 по 16 августа в Приангарье было зафиксировано восемь выходов медведей к людям.

Александра Стрелкова