Погиб один из попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов

Один из группы альпинистов, попавшей под камнепад в Кабардино-Балкарии, погиб, двое — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по республике.

По данным следствия, группа туристов состояла из трех человек, они приехали из Санкт-Петербурга. Утром 19 августа альпинисты попали под камнепад при восхождении на одну из вершин. Как уточняли спасатели, туристы запросили помощь на пике 20 лет ВЛКСМ (высота 2,2 тыс. м) в Черекском районе.

В региональном МЧС сообщили ТАСС, что туристов эвакуировали на вертолете с урочища Уштулу в Верхней Балкарии. Двоим пострадавшим (мужчине и девушке) оказали медицинскую помощь.

Группу искали 16 сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Следователи и криминалисты проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.