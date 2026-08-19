Туристы из Петербурга пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Кабардино-Балкарии происшествия с альпинистами и туристами случаются регулярно, требуя участия спасателей МЧС. Так, 18 августа 2026 года группа из восьми альпинистов была найдена живой на Эльбрусе после того, как они перестали выходить на связь из-за непогоды, а вместе с ними эвакуировали ещё одну группу из шести человек, которая также не могла спуститься самостоятельно. В конце июля 2026 года восемь спасателей выдвинулись на помощь шести альпинистам на Эльбрусе, которые не могли самостоятельно спуститься с высоты 5,1 км.

В июле 2026 года спасатели МЧС эвакуировали тело погибшего альпиниста из Санкт-Петербурга с Эльбруса, который поднимался в составе группы без согласованного маршрута. В августе 2025 года Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике проводил проверку по факту гибели жителя Краснодара, который попал под обвал камней в Черекском районе. Тогда же, в августе 2025 года, спасатели эвакуировали тело погибшего мастера спорта по альпинизму Александра Расторгуева с горы Джанги-Тау, который вместе с группой из трёх альпинистов попал под камнепад; одну альпинистку эвакуировали с травмой руки.