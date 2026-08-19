Театр начинается с «12 стульев»

Четвертого сентября на улице Типанова начнет свой первый сезон новый петербургский театр — Театр мюзикла и комедии (МиК). Площадка уже несколько месяцев работала в тестовом режиме как вторая сцена петербургского театра «Визави» и теперь обрела статус самостоятельного учреждения культуры.

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Здание МиКа является частью нового архитектурного комплекса Московского района. Проект создан под руководством народного архитектора Никиты Явейна и уже получил ряд наград в сфере градостроительства, а также вышел в финал престижной премии Urban Awards. На территории комплекса расположены жилые корпуса, фонтаны, прогулочные и функциональные зоны. Театр представляет собой современный многофункциональный зал-трансформер на 507 мест, который может функционировать как классическая театральная площадка, кинозал или зал варьете.

Репертуар нового театра составят «веселые спектакли с хорошим концом», и, по словам художественного руководителя МиКа, актера и шоумена Дмитрия Феоктистова, он уже продуман на десять лет вперед. «Мы будем приглашать известных медийных артистов и режиссеров для создания спектаклей специально для нашего театра, а к собственным постановкам активно привлекаем молодых артистов театра Музыкальной комедии, Театра комедии имени Акимова, театра ЛДМ. Конечно, с радостью примем на своей территории другие петербургские театры: у нас уже идут спектакли, например, замечательного театра “Мастерская”. Но нам важно, чтобы спектакли соответствовали нашей концепции. Мы хотим показывать позитивные, жизнеутверждающие, добрые постановки, комедии и мюзиклы. Процент “тяжелой драмы” не больше одной десятой… Хотя без нее, конечно, сложно представить русский театр»,— рассказывает Дмитрий Феоктистов.

Первый сезон театра МиК на Типанова откроет мюзикл «12 стульев». Спектакль с оригинальной музыкой, яркими танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта был создан специально для новой театральной площадки.

Режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли обаятельного и привлекательного великого комбинатора выступит заслуженный деятель искусств Санкт-Петербурга Андрей Носков.

«У авторов, Ильфа и Петрова, Бендер — большой жулик и при этом не очень добрый. Мой Бендер будет все-таки другой. Наивный авантюрист, который бежит за своей в одну секунду придуманной мечтой. Влюбчивый, любвеобильный»,— комментирует Андрей Носков концепцию постановки.

Роль Кисы Воробьянинова исполнит известный петербургский артист Игорь Головин, сыгравший более 250 ролей в отечественных фильмах и сериалах, а в роли отца Федора выйдет артист петербургского театра «Буфф» Артем Буцук.

Композитор Сергей Кузьмин создал для постановки 38 оригинальных композиций, в числе которых песни на стихи Дмитрия Фунтусова, а хореограф Ирина Сатюкова поставила 17 танцевальных номеров и ревю. «Это будет очень яркий, театральный спектакль, красочный и костюмированный, со всеми теми “вкусностями”, которые очень любит зритель: визуальным рядом, музыкальным и игровым. Жанр мюзикла для “12 стульев” вообще подходит как нельзя лучше: роман состоит из микрофельетонов, которые очень легко вписать в рамки музыкального скетча, и мы будем играть каждый из них в своем жанре»,— отмечает Андрей Носков.

Премьерные показы «12 стульев» состоятся 4, 5 и 6 сентября.

Светлана Куликова