Мэр Дзержинска рассказал об атаке беспилотников на город
В Дзержинске Нижегородской области с ночи функционирует оперативный штаб, развернутый в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Клинков.
«Пострадавших нет — и это самое главное! — отметил чиновник. — Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется».
Мэр напомнил горожанам о запрете распространения кадров с последствиями атак БПЛА. Также он призвал к бдительности: нельзя приближаться к подозрительным предметам, об их обнаружении следует сообщать экстренным службам.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром сообщил, что при атаке дронов в регионе был поврежден многоквартирный дом и два частных, а также припаркованные автомобили. Над регионом сбили 52 БПЛА.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее уже сообщал о других атаках беспилотников на регион. Так, 12 февраля 2026 года в Дзержинске после атаки украинских беспилотников было зафиксировано повреждение оконного остекления одного многоквартирного дома, тогда было отражено девять беспилотников.
В октябре 2025 года Дзержинск уже подвергался массированным атакам БПЛА. 7 октября обломки сбитых беспилотников упали на территории одного из предприятий города, а также повредили несколько зданий, хозяйственных построек и автомобилей, при этом пострадавших не было. За ночь и утро 7 октября над регионом было сбито 36 беспилотников, что стало самой массовой атакой на Нижегородскую область.
Днем ранее, 6 октября 2025 года, в районе промзоны Дзержинска отразили атаку 20 украинских беспилотников, в результате которой один человек получил травму, зафиксировано несколько возгораний в частном секторе, повреждены стеклопакеты в жилых домах и крыша одной АЗС. Координацией ликвидации последствий атак в октябре 2025 года занимался мэр Дзержинска Михаил Клинков.