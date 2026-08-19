Мэр Дзержинска рассказал об атаке беспилотников на город

В Дзержинске Нижегородской области с ночи функционирует оперативный штаб, развернутый в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Клинков.

«Пострадавших нет — и это самое главное! — отметил чиновник. — Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется».

Мэр напомнил горожанам о запрете распространения кадров с последствиями атак БПЛА. Также он призвал к бдительности: нельзя приближаться к подозрительным предметам, об их обнаружении следует сообщать экстренным службам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утром сообщил, что при атаке дронов в регионе был поврежден многоквартирный дом и два частных, а также припаркованные автомобили. Над регионом сбили 52 БПЛА.