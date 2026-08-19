Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Многоквартирный дом был поврежден при атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По его словам, средства ПВО, а также бойцы Росгвардии и отряда «Барс НН» отразили атаку 52 БПЛА. О пострадавших сведений не поступало.

«Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекления многоквартирного дома», — сообщил глава региона. Он отметил, что «информация о нанесенном ущербе уточняется».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд