Многоквартирный дом был поврежден при атаке БПЛА в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. По его словам, средства ПВО, а также бойцы Росгвардии и отряда «Барс НН» отразили атаку 52 БПЛА. О пострадавших сведений не поступало.

«Падение обломков вызвало повреждения двух частных домов, надворных построек и автомобилей, остекления многоквартирного дома», — сообщил глава региона. Он отметил, что «информация о нанесенном ущербе уточняется».