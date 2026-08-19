«Линия ветра»: мода на стыке границы сезонов

На излете лета есть момент, который ни с чем не перепутаешь: август еще хранит тепло летнего солнца, но в воздухе уже ощущается первый прохладный ветер. Он меняет свет, замедляет шаг, заставляет иначе почувствовать город и становится едва уловимой границей между двумя сезонами.

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Именно этой атмосфере на границе сезонов посвящена новая коллекция российского бренда 4FORMS, «Линия ветра». Ее название отсылает сразу к нескольким образам. В поэзии линия ветра — это своего рода невидимый путь, символ внутренней свободы, движения за интуицией и доверия избранному пути. Это граница, которую невозможно увидеть, но можно почувствовать. Она существует между летом и осенью, между привычным и новым, между спокойствием, которое дарит территория комфорта и желанием двигаться вперед.

В «Линии ветра» звучат английская сдержанность, утонченная лаконичная элегантность и очарование осенних променадов. Вдохновение дизайнерам подарили старинная архитектура, теплые оттенки камня, многослойность, длинные прогулки по городу, который погружается в осеннюю прохлад, и неизменно элегантный гардероб, который остается актуальным вне времени, и гармонию которого не разрушит внезапно налетевший осенний ветер. В прохладную погоду мы особенно ценим тактильность, поэтому особое внимание в коллекции уделено фактурам. Матовая экокожа сочетается с мягкой шерстью, струящийся атлас — с плотной костюмной тканью. Среди ключевых моделей — укороченное пальто с дизайнерскими пуговицами, юбка и брюки из экокожи и шуба из искусственного меха ламы.

Палитра коллекции отражает настроение ранней осени: темно-синий, шоколадный, кэмел, трюфель, графитовый серый, насыщенный черный, горчичный и сливочно-коричневые оттенки создают спокойную, благородную цветовую историю.

Традиционно для бренда каждая модель разработана с учетом особенностей разных типов фигур и представлена в двенадцати размерах. Философия марки — создавать одежду, которая созвучна внутреннему состоянию своей обладательницы и призвана не просто дополнить гардероб, а стать частью той версии себя, которую хочется видеть в зеркале.

«Линия ветра» — это коллекция о переменах, которые приходят тихо. О первых прохладных вечерах, когда хочется завернуться в любимое пальто, замедлиться, насладиться моментом и позволить себе прочувствовать настроение, цвета, ароматы, звуки нового времени года. И, в конечном счете, это история о свободе выбирать свой путь.

Полина Корнилова