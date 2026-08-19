У нового подрядчика Нижегородской станции аэрации нашли нарушения

Росприроднадзор нашел нарушения у нового подрядчика по реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА). Ведомство провело внеплановую проверку ООО «СоюзДонСтрой», сообщили в региональном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Нарушения связаны с охраной атмосферного воздуха, а также с обращением с отходами производства и потребления. В том числе, подрядчик не представил перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух в период неблагоприятных метеоусловий и документацию, подтверждающую выполнение этих мероприятий.

В отношении юридического и должностных лиц составили протоколы, компании выдали предписание об устранении нарушений.

Как писал «Ъ-Приволжье», Росприроднадзор систематически проверяет НСА и каждый раз находит нарушения как в работе АО «Объединенный коммунальный оператор», которому принадлежит станция, так и в работе подрядных организаций.

Галина Шамберина