ОКО не согласился с новыми претензиями надзора по нижегородским очистным

В АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) не согласились с результатами проверки Нижегородской станции аэрации территориальным управлением Росприроднадзора. На следующий день после пресс-релиза надзора ОКО представил свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По их данным, пять ранее выявленных нарушений устранены. По четырем, включая доначисление платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2024 году, идет суд. По аналогичным вопросам в 2017-2023 годах суд признал самостоятельный зачет платы за НВОС правомерным, подчеркнули в ОКО. Там пояснили, что в счет платы за НВОС за 2024 год зачли 13 млн руб., затраченных на реконструкцию НСА.

Зафиксированное содержание нефтепродуктов, меди и марганца в стоках коммунальный оператор назвал результатом сброса сточных вод промышленных предприятий.

Относительно превышения нормативов в ОКО сообщили, что на время реконструкции с Росприроднадзором согласованы временно разрешенные сбросы по семи показателям (взвешенные вещества, БПК5, азот аммонийный, ХПК, азот нитратов, азот нитритов, фосфор). Биологические очистные сооружения предназначены для очистки только по ним, и нарушений надзор не выявил.

На предприятии заявили о положительной динамике в очистке стоков: по сравнению с предыдущей проверкой количество проблемных показателей сократилось с 13 до четырех – по АСПАВ, марганцу, меди и нефтепродуктам. Их, считают в ОКО, почти невозможно очистить на БОС при помощи активного ила. Также оператор считает, что федеральное законодательство в большинстве случаев применяет к стокам более жесткие требования, чем к питьевой воде.

Согласились в ОКО только с претензией по обращению с отходами: просачиванием при механической очистке на решетках мелкого пластика (ватных палочек), «размер которых значительно меньше прозора самых эффективных решеток». Эти отходы удаляют на последующих этапах. Нарушения обещают устранить после выполнения работ подрядчиком.

Нарушения в части новых накоплений отходов ОКО пояснил временным размещением строительного мусора от реконструкции НСА. Относительно размещения ила на своих иловых картах ОКО продолжает настаивать, что это не отходы. Эту претензию предприятие также оспаривает в суде.

Галина Шамберина