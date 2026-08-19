В Томской области с начала года ввели 157 тыс. кв. метров жилья

По итогам января-июля 2026 года в Томской области было введено 157 тыс. кв. м жилья. Из них 107,7 тыс. кв. м пришлись на индивидуальное жилищное строительство и 49,2 тыс. кв. м — на многоквартирные дома. До конца года в области планируется ввести в эксплуатацию еще 13 домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Около половины общего объема ввода приходится на Томский район, за которым следует областной центр. В период с января по июль 2025 года в Томской области было введено в эксплуатацию 155 тыс. кв. м жилья, что на 40,8% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Ранее власти региона сообщали, что в 2026 году объем ввода жилья ожидается на уровне 546 тыс. кв. м. В прошлом году на территории региона было построено 388 тыс. кв. м жилья, в 2024-м этот показатель составил 547,6 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова