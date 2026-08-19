Финалиста Wimbledon-2022 Ника Кириоса временно отстранили за кокаин

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) временно дисквалифицировало австралийца Ника Кириоса после положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lynne Sladky / AP Фото: Lynne Sladky / AP

В пробе спортсмена, сданной 22 июня во время турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 на Майорке, был обнаружен кокаин. Отстранение отсчитывается с 4 августа 2026 года. Отмечается, что Ник Кириос может обжаловать дисквалификацию, однако он до сих пор этого не сделал.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) теннисист написал, что «совершил огромную ошибку и берет за нее полную ответственность». «Я не собираюсь искать оправдания, но хочу немного объяснить, через что проходил. Мое тело больше не способно делать то, чего от него требует мой разум, а осознание того, что карьера близится к завершению, оказалось намного тяжелее, чем я мог представить»,— написал он.

Нику Кириосу 31 год. На его счету семь побед на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2022 году он дошел до финала Wimbledon, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В том же году в дуэте с соотечественником Танаси Коккинакисом стал победителем Australian Open в парном разряде. Наивысшая позиция Кириоса в рейтинге ATP — 13-я.

Арнольд Кабанов