МИД России призвал «Хамас» идти на компромиссы

Российские власти в контактах с палестинской группировкой «Хамас» настраивают ее на «проявление гибкости», заявил глава Департамента Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) Александр Кинщак. По его словам, нельзя не учитывать «мнение одной из наиболее влиятельных палестинских сил».

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«Стараемся настраивать представителей движения сопротивления на конструктивный лад, призываем демонстрировать гибкость и готовность к компромиссам»,— рассказал господин Кинщак в интервью «Интерфаксу».

Глава департамента напомнил, что в июне замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с зампредседом политбюро «Хамаса» Мусой Абу Марзуком. В МИДе уверены, что наличие подобных каналов связи «критически важно и необходимо», в том числе при обсуждении прекращения огня и доставки гумпомощи.

На этой неделе США и Израиль согласовали детали плана разоружения «Хамаса», который анонсировал американский президент Дональд Трамп. Стороны условились, что части Армии обороны Израиля, дислоцированные в секторе Газа, останутся там до тех пор, пока не убедятся, что «Хамас» полностью сдал оружие. Представители группировки говорили о готовности принять предложенный США план действий.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦАХАЛу разрешили задержаться».