Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном?

Президент США хочет встретиться с главной КНДР. Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына, вероятно, пройдут в ноябре на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal. Вместе с тем, американский президент сократил масштабы и финансирование военных учений США и Южной Кореи. Он объяснил такой шаг намерением улучшить отношения с Пхеньяном. Собеседники зарубежных СМИ разошлись во мнениях. Одни утверждают, что Трампу срочно потребовалось внешнеполитическое достижение на фоне затянувшегося конфликта с Ираном. Другие допускают, что Вашингтон таким образом оказывает давление на Сеул, добиваясь уступок в рамках экономического и военного сотрудничества. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Во время своего первого срока Дональд Трамп трижды проводил переговоры с Ким Чен Ыном. На повестке было ядерное разоружение КНДР, однако стороны так и не пришли к фундаментальному соглашению. Последний раз лидеры встречались летом 2019 года в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Тогда Ким предложил Трампу перешагнуть через демаркационную линию, побывав таким образом в КНДР. В итоге, президент США впервые вступил на северокорейскую землю. Фотографии этого исторического мероприятия недавно появились в соцсетях главы американского государства.

Таким образом Трамп дал сигнал, что готов вернуться к личной дипломатии в отношениях Вашингтона и Пхеньяна, пишет The Wall Street Journal. Президент также подчеркнул, что хорошо ладит с Кимом и уже получил от него согласие на разговор. Активизация северокорейского направления неудивительна на фоне неудач США в Иране, отмечают источники The Wall Street Journal. Впрочем, они считают, что потенциальная встреча лидеров этой осенью закончится ничем, как и предыдущие. С тех пор КНДР продолжила наращивать свой ядерный арсенал, сейчас у государства несколько сотен боеголовок, сообщает издание.

Еще один важный момент — резкое сокращение участия США в совместных военных учениях с Южной Кореей. Решение Вашингтона застало Сеул врасплох, сообщает Reuters. Аналитики, опрошенные агентством, видят в этом уступку Пхеньяну, чтобы подготовить почву для будущих переговоров. Как только учения начались, в КНДР их назвали демонстрацией агрессии.

Впрочем, Трамп и ранее призывал сократить военное присутствие США в Южной Корее, указывая на экономическую нецелесообразность, напоминает агентство Yonhap. По сути, Вашингтон стремится к перестройке отношений с Сеулом по формуле меньше ответственности и больше выгоды. В частности, Южная Корея обязалась инвестировать около $350 млрд в рамках торговой сделки с США. Но процесс затянулся, поэтому Трамп оказывает давление на страну, в том числе разыгрывая так называемую карту Кима.