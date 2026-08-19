Три тысячи предпринимателей Самарской области пострадали из-за атаки БПЛА на склад Wildberries

По предварительным данным, пострадали около трех тысяч предпринимателей из Самарской области, чьи товары пострадали в результате атаки вражеских БПЛА на склад Wildberries в Новосемейкино. Такие данные озвучили на расширенном заседании Общественного совета по вопросам поддержки продавцов Wildberries, сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ключевая тема заседания — выработка системных мер поддержки селлеров, пострадавших от атаки на логистический центр в Новосемейкино и другие склады маркетплейса. С 4 августа в Самарской области работает «горячая линия» для сбора обращений бизнеса для оценки полученного ущерба и принятия необходимых мер поддержки.

«Сегодня мы предметно обсудили проблематику, связанную с последствиями атаки на склад Wildberries. Выслушали наших производителей, их предложения по дальнейшему взаимодействию с электронной площадкой, по мерам поддержки, которые нужны здесь и сейчас. Некоторые из них проработаем на уровне региона, другие — направим для рассмотрения федерального центра», — отметил по итогам заседания Павел Финк.

Утром 2 августа 2026 года вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries в Самарской области. Он сгорел практически полностью. В понедельник, 17 августа, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк сообщил, что для предпринимателей, чьи товары пострадали, действует механизм официального подтверждения ущерба. Им необходимо обратиться в Красноярский межрайонный следственный отдел СКР.

Руфия Кутляева