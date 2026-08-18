Хинштейн пригласил в «БАРС-Курск» охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 18 августа публично пригласил поступить на службу в подразделение «БАРС-Курск» охотника из Волгоградской области Николая Мухина, который ранее был оштрафован за попытку сбить украинский беспилотник из своего ружья. Глава региона отметил, что «ситуация выглядит более чем странной», а в условиях, когда дроны ВСУ атакуют российские регионы, «нужно только приветствовать, а не наказывать таких людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Такие люди нам очень нужны. Тем более в бригаде служат добровольцы из самых разных регионов страны. Будем вместе держать оборону курского рубежа»,— написал господин Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

«Ъ» сообщал, что жителю волгоградского села Волково выписали штраф в размере 40 тыс. руб. по статье о стрельбе в неположенном месте. В ночь на 7 июля Николай Мухин увидел в небе беспилотники и сообщил об этом в оперативные службы. Когда один из дронов пролетал прямо над его домом, мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья. В этот момент он еще находился на связи с диспетчером, которая услышала звуки выстрелов и направила на место наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины оружие, несмотря на то что у него была лицензия. Охотник пытался обжаловать решение о штрафе в районном суде, однако инстанция оставила его без изменений.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что в соответствии со ст. 24 ФЗ «Об оружии» граждане вправе применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Существует также постановление Пленума Верховного Суда РФ, которое говорит, что «под посягательством, защита от которого допустима в пределах необходимой обороны, следует понимать, в частности, общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

«Защита от вражеского беспилотника — явно относится к такой категории»,— резюмировал губернатор Курской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», только за прошлые сутки в Курской области средства противовоздушной обороны сбили 174 беспилотника. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали. В регионе зафиксированы разрушения.

Денис Данилов