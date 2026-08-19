Число пострадавших при ударе ВСУ по остановке в Энергодаре выросло до 20

Количество сотрудников Запорожской АЭС, пострадавших при ударе ВСУ по остановке, выросло до 20, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Трое пострадавших остаются в больнице.

«Им проведены все необходимые медицинские процедуры, состояние контролируется специалистами. Остальным пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас они проходят лечение амбулаторно»,— рассказала ТАСС госпожа Яшина.

ЧП случилось 18 августа. ВСУ нанесли удар беспилотником вблизи остановки общественного транспорта. Один человек погиб, изначально сообщалось о 15 пострадавших. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее терактом.