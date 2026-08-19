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Посол Ирана в России: Киев пообещал Тегерану прекратить атаки на суда

Киев пообещал Тегерану, что атаки на иранские суда больше не повторятся. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится»,— уточнил господин Джалали. При этом, по словам посла, украинская сторона еще не выплатила компенсацию за уже произошедшую в конце июля атаку.

25 июля иранские власти обвинили Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. Один моряк погиб, еще один — пострадал. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удар был случайным.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил 19 августа 2026 года, что Украина до сих пор не выплатила компенсацию за удар по иранскому судну в Каспийском море, который произошел 25 июля 2026 года. Тегеран добивается от правительства Украины выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента. В связи с атакой на иранское судно в Каспийском море Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине, сообщала The New York Times со ссылкой на источники.

В то же время, 10 августа 2026 года официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран не убедился в непреднамеренности удара по торговому судну. Однако 3 августа 2026 года советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи подтвердил отказ от ударов по Украине «после извинений» Киева, но отметил, что украинской стороне придется ответить за удар.

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