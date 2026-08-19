Посол Ирана в России: Киев пообещал Тегерану прекратить атаки на суда

Киев пообещал Тегерану, что атаки на иранские суда больше не повторятся. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится»,— уточнил господин Джалали. При этом, по словам посла, украинская сторона еще не выплатила компенсацию за уже произошедшую в конце июля атаку.

25 июля иранские власти обвинили Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. Один моряк погиб, еще один — пострадал. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удар был случайным.