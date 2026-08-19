Посол Джалали: Украина не выплатила компенсацию за удар по иранскому судну
Украина до сих пор не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Стороны продолжают обсуждение вопроса, добавил он.
«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента»,— сказал посол в разговоре с «РИА Новости».
25 июля МИД Ирана обвинило Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. По данным иранского ведомства, погиб моряк, еще один — пострадал. Информацию об ударе подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По словам господина Джалали, Тегеран и Киев ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации за поврежденное судно.
Иранский посол в России Казем Джалали назвал атаку на торговое судно в Каспийском море преступлением, заявив, что судно было гражданским и не перевозило военных грузов. Он также сообщил, что российские друзья оказали поддержку в выводе членов экипажа из опасного района, при этом один иранец погиб, а несколько получили ранения. МИД Ирана 26 июля 2026 года вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с этим инцидентом, назвав его нарушением международного права и попыткой эскалации конфликта.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 28 июля 2026 года заявил о необходимости возмещения убытков после удара по торговым судам в Каспийском море, подчеркнув, что Иран не стремится к эскалации конфликта с Украиной, но не приемлет нападения на своих граждан. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 10 августа 2026 года подтвердил, что Тегеран не убедился в непреднамеренности удара ВСУ по иранскому торговому судну и настаивает на компенсации ущерба. Он также отметил, что у Тегерана есть доказательства преднамеренности удара, о чём он заявил 3 августа 2026 года.