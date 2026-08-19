Посол Джалали: Украина не выплатила компенсацию за удар по иранскому судну

Украина до сих пор не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Стороны продолжают обсуждение вопроса, добавил он.

«На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента»,— сказал посол в разговоре с «РИА Новости».

25 июля МИД Ирана обвинило Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море. По данным иранского ведомства, погиб моряк, еще один — пострадал. Информацию об ударе подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По словам господина Джалали, Тегеран и Киев ведут переговоры по вопросу выплаты компенсации за поврежденное судно.