Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей по версии ESPN

Перед новым сезоном телеканал ESPN представил рейтинг лучших голкиперов. Российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов занял в нем десятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ESPN россиянина назвали «королем серий пенальти»: в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» он отразил четыре одиннадцатиметровых удара из пяти и был признан лучшим игроком встречи. Всего в прошлом сезоне Матвей Сафонов провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. «Он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом выдающемся сезоне»,— говорится на сайте канала.

Всего в перечне ESPN представлены десять вратарей. Лучшим был признан испанский голкипер Давид Райя, выступающий за «Арсенал». Также в рейтинг вошли бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), итальянец Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), испанцы Унаи Симон («Атлетик») и Жоан Гарсия («Барселона»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), бразилец Алиссон («Ливерпуль»), португалец Диогу Кошта («Порту») и англичанин Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В составе клуба 27-летний вратарь стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Арнольд Кабанов