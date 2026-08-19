Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей по версии ESPN
Перед новым сезоном телеканал ESPN представил рейтинг лучших голкиперов. Российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов занял в нем десятое место.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
В ESPN россиянина назвали «королем серий пенальти»: в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» он отразил четыре одиннадцатиметровых удара из пяти и был признан лучшим игроком встречи. Всего в прошлом сезоне Матвей Сафонов провел за клуб 27 матчей, в 12 из которых отстоял «на ноль», и пропустил 28 мячей. «Он освоился в роли первого номера ПСЖ и оправдал ожидания в этом выдающемся сезоне»,— говорится на сайте канала.
Всего в перечне ESPN представлены десять вратарей. Лучшим был признан испанский голкипер Давид Райя, выступающий за «Арсенал». Также в рейтинг вошли бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), итальянец Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), испанцы Унаи Симон («Атлетик») и Жоан Гарсия («Барселона»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), бразилец Алиссон («Ливерпуль»), португалец Диогу Кошта («Порту») и англичанин Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Летом 2024 года Матвей Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. В составе клуба 27-летний вратарь стал двукратным чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.
Матвей Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, подписав контракт на пять лет. В составе парижского клуба он успел выиграть девять трофеев, включая дважды чемпионат Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Франции, и Межконтинентальный кубок.
В декабре 2025 года Матвей Сафонов получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», но, несмотря на травму, отразил четыре одиннадцатиметровых удара из пяти в серии пенальти и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым футболистом в истории турниров под эгидой ФИФА, добившимся такого достижения.
Ранее, в феврале 2025 года, спортивные СМИ сообщали, что Матвей Сафонов стал лучшим вратарем чемпионата Франции по футболу, имея 50% «сухих» матчей и 76% отраженных ударов. Тем не менее, главный тренер ПСЖ Луис Энрике не спешил сдвигать итальянца Джанлуиджи Доннарумму с позиции первого голкипера из-за его имиджа в сборной Италии и спонсорских обязательств, хотя появились слухи о возможном уходе Доннаруммы из клуба.
Летом 2024 года ПСЖ объявил о переходе французского голкипера Люки Шевалье из «Лилля», которого СМИ называли потенциальным основным вратарем команды, что могло усилить конкуренцию для Матвея Сафонова. В декабре 2023 года Матвей Сафонов занял 25-е место среди самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt с оценкой в €18 млн, тогда как Джанлуиджи Доннарумма оценивался в €40 млн.