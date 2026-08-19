Бизнесмена Мизгира оставили в СИЗО по делу о некачественной тушенке на СВО

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бизнесмена Дмитрия Мизгира, обвиняемого в поставках некачественных консервов для Минобороны России. Заседание прошло в закрытом режиме. Арестованный участвовал в нем из изолятора по видеосвязи.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставлено без изменений, жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения»,— сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова (цитата по ТАСС).

Поставки некачественных консервов осуществлялись в 2024–2025 годах для подразделений в зоне СВО. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятино» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки. Дмитрия Мизгира задержали в Белоруссии в августе. Его арестовали по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Бизнесмен вину не признает.

Подробности — в материале «Ъ» «Бойцам недокладывали мяса».