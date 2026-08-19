В ЛНР при ударе ВСУ по машине погибли три сотрудника «Лугансктепла»

Луганская народная республика (ЛНР) ночью подверглась массированной атаке ВСУ. Погибли три человека, 10 — получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

В Рубежном ВСУ ударили по машине аварийной бригады филиала «Лугансктепло». Трое работников погибли на месте, двое — ранены. Еще один удар был нанесен по спецтехнике на автодороге между Первомайском и селом Троицкое, пострадали трое работников.

В Луганске были атакованы кондитерский цех и автомастерская в Каменнобродском районе. Ранения получили двое работников станции. В Лисичанске БПЛА ударили по жилым домам, ранены две женщины. В Старобельском муниципальном округе атакован грузовик, ранен водитель.

ЛНР регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 13 августа в республике пострадали 11 человек. 18 августа были ранены пять человек.