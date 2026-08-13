В ЛНР при ударах ВСУ пострадали 11 человек

В Луганской народной республике (ЛНР) 11 мирных жителей получили ранения от ударов ВСУ, в том числе подросток, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, за сутки над республикой было сбито около 80 воздушных целей.

В Лисичанске БПЛА атаковал придомовую территорию, там получил ранения 15-летний мальчик. Еще один удар пришелся по автомобильной парковке, пострадал 66-летний мужчина.

В Троицком муниципальном округе атаковано складское помещение, пострадал 65-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе БПЛА атаковал частное домовладение, ранен 38-летний мужчина. В Рубежном ранены женщина и двое мужчин. Еще один мужчина пострадал при ударе по предприятию, название которого глава ЛНР не привел.

В Ровеньках беспилотник атаковал газокомпрессорную станцию, ранен ее сотрудник. В Свердловском муниципальном округе атакована железнодорожная станция, пострадали машинист и его помощник. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и коммунальное предприятие в Кировске и Брянке, а также в Белокуракинском, Новойдарском, Новопсковском муниципальных округах.