X5 Group завершит строительство логоцентра стоимостью 2 млрд рублей в Приангарье в 2027 году

X5 Group планирует запустить крупный логистический центр для сети «Пятерочка» в Иркутской области во втором квартале 2027 года. Объем инвестиций в проект составляет не менее 2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Ежегодные налоговые отчисления оцениваются в сумме не менее 130 млн руб. Будет создано более 400 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Площадь будущего комплекса с мультитемпературным складом составит около 50 тыс. кв. м. Как отмечают в Х5 Group, строительство нового логистического центра обусловлено активным развитием торговой сети в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Также в регионе сегодня ведется строительство распределительного центра местной транспортно-логистической компании ООО «Сервико». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. Объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб., ежегодные налоговые отчисления составят порядка 700 млн руб.

Лолита Белова