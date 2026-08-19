Вадим Самойлов на форуме «Патриоты России» расскажет о теме СВО в музыке

Рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов станет спикером онлайн-встречи форума «Патриоты России», которую посвятят специальной военной операции (СВО) в современном творчестве, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Она состоится 22 августа в 12:00 (10:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вадим Самойлов расскажет о важности сохранения памяти о спецоперации в музыке. Помимо него, спикерами на встрече станут лекторы общества «Знание»: полпред УрФО Артем Жога, военкор, продюсер документальных фильмов «Cоловьев Live» Нина Халилова, автор-исполнитель С.В.О.Й — Антон Устинов, журналист и телерадиоведущая Ольга Зиналиева.

Первый всероссийский форум «Патриоты России» по поддержке СВО будет проходить четыре дня: с 22 по 24 августа состоится его онлайн-часть, 25 числа — очная в Тюмени. Регистрацию на событие прошли 1727 человек из 71 региона России.

Ирина Пичурина